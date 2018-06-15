أدى السيد الرئيس بشار الأسد، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب جامع السيدة خديجة بطرطوس.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إنه أدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والمفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس وبعض أعضاء مجلس الشعب وحشد من علماء الدين ومن المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف .

وعقب الصلاة ألقى وزير الأوقاف خطبة العيد أكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطر المبارك.

وكان الأسد أدى صلاة عيد الفطر الماضي، في رحاب جامع النوري وسط حماة.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أعلن مساء الخميس، أن أول ايام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة 15 حزيران الجاري.

سيريانيوز