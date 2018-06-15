أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران، يوم الخميس، عن بدء تشغيل رحلات مباشرة إلى محطات دبي والشارقة وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من تموز القادم.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير تطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع قوله " كان المسافرون يضطرون للسفر عن طريق بيروت والكويت، ودفع تكاليف إضافية وإضاعة الجهد والوقت وتحمل أعباء السفر الطويل".

وسبق لأجنحة الشام أن أعلنت بدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى موسكو مطلع تموز القادم إضافة لخطوطها الاعتيادية إلى بغداد والنجف والبصرة والخرطوم ومسقط والكويت وطهران ويريفان.

وأبلغت إدارة الطيران المدني في الامارات العربية المتحدة أواخر أيار الماضي، في كتاب رسمي للمؤسسة العامة للطيران المدني، موافقتها على السماح لأجنحة الشام بالتشغيل المباشر لمطارات الدولة .

وتنفذ شركة "أجنحة الشام" عدة رحلات إلى عدد من البلدان منها السعودية والإمارات والعراق وقطر وأرمينيا.

وأوقفت " أجنحة الشام " في عام 2012 عملياتها نتيجة ظروف الأزمة في البلاد التي بدأت في آذار عام 2011 إلا أنها عاودت استئناف رحلاتها الجوية في عام 2014 بعد أن حصلت على رخصة مشغل رحلات منتظمة كناقل وطني، وباشرت بتنفيذ رحلات منظمة إلى كل من القامشلي وبيروت والكويت وبغداد.