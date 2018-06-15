أصدرت وزارة التربية، يوم الخميس، تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2018-2019.

وحددت الوزارة موعد القيد والقبول اعتباراً من يوم الاثنين 25-6 ولغاية يوم الثلاثاء 12-8 وذلك للطلاب الناجحين والناجحات في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2018.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عبر موقعها الالكتروني.

وكانت وزارة التربية اصدرت نتائج امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2018 في الـ 11 من الشهر الجاري وبلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 66.43 بالمئة و 28.06 بالمئة للشرعية.

سيريانيوز