ناقش رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، يوم الجمعة, كل من الشأن السوري وخفض التوتر في أوروبا, وذلك للمرة الثانية في غضون اسبوع.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن غيراسيموف، بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، تسوية الأزمة السورية والأمن الأوروبي.

وكان غيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الجمعة الماضي، الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا, حيث اجمعا على أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وبحثا قضايا خفض التوتر وضمان الأمن في أوروبا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش", كما بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشن غارات جوية منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش" في مواقع سيطرته لاسيما الرقة وديرالزور.

كما تنتشر قوات روسية في مناطق سيطرة النظام ومناطق تخفيف التوتر المتفق عليها في محادثات استانا، حيث بدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وقدمت الدعم للجيش النظامي الأمر الذي ساهم في ميل كفة الأحداث لصالح النظامي واستعادته السيطرة على مناطق واسعة.