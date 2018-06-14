أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تخصيص نحو 6.6 ملايين دولار لتمويل عمليات منظمة "الخوذ البيضاء".

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وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان لها، نشر على موقع وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة "الخوذ البيضاء" الذين أنقذوا حياة أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية النزاع، بمن فيهم ضحايا الهجمات الكيميائية للأسد".

واشار البيان إلى أن "هذا المبلغ مخصص أيضا لدعم الآلية الدولية غير المتحيزة المستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في سوريا".

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.