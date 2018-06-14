أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وأوضح القاضي المعراوي في بيان “إنه ثبت بالوجه الشرعي أن أول شهر شوال لعام 1439 هجري هو يوم الجمعة الموافق15/6/2018 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة ".

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، دعا المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال عند غروب يوم الخميس الموافق لـ14 حزيران الجاري.

وكان مجلس الوزراء حدد عطلة عيد الفطر للجهات العامة الأول من شوال وحتى الثالث منه.

وكانت الجمعية الفلكية السورية أعلنت أن يوم الجمعة 15 حزيران الجاري، سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد وفقاً للحسابات الفلكية