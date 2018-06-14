الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك يفوز باستضافة مونديال 2026 اخبار الرياضة شارك

فاز الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك باستضافة مونديال 2026 على حساب الملف المغربي، وذلك بعد تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو بعد نهاية عملية التصويت "لدينا فائز (...) تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونغرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026".



ونال الملف المشترك 134 صوتا مقابل 65 صوتا لملف المغرب.



وستكون بطولة 2026 الأولى بمشاركة 48 منتخباً ارتفاعاً من الشكل الحالي للبطولة والمكون من 32 منتخباً.



وحصل العرضان على فرصة أخيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما لاقناع الاتحادات الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية في مركز المعارض في موسكو حيث تعهد عرض أميركا الشمالية بأن تدر البطولة ربحاً يبلغ 11 مليار دولار بينما قال المغرب إنه سيجني أرباحاً قيمتها خمسة

مليارات دولار.



ورغم أنها ستكون أول بطولة تستضيفها ثلاث دول، فإن أغلب المباريات ستقام في الولايات المتحدة.



ومن بين 80 مباراة، ستقام عشر مباريات في كندا وعشر في المكسيك و60 في الولايات المتحدة، بينما يقام النهائي باستاد مت لايف في نيوجيرزي وهو ملعب نيويورك جيتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية. سيريانيوز 2018-06-14 15:24:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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