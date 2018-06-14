الجيش والمجد والشرطة الى نصف نهائي كأس الجمهورية اخبار الرياضة شارك

تأهلت فرق الجيش والشرطة والمجد إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بفوزها على الاتحاد والجهاد وجبلة على التوالي في إياب الدور ربع النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب الفيحاء بدمشق فاز الجيش على الاتحاد بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي دون أهداف وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي .



كما تعادل المجد مع جبلة بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جبلة ليتأهل المجد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز المجد على جبلة بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.



وفي المباراة التي أقيمت على ملعب تشرين بدمشق فاز الشرطة على الجهاد بأربعة أهداف دون رد وكان الشرطة خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد. سيريانيوز 2018-06-14 15:14:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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