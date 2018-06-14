بداية قوية للمنتخب الروسي بفوز عريض أمام نظيره السعودي في افتتاح مونديال 2018 اخبار الرياضة شارك

حسم منتخب روسيا صاحب الضيافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم روسيا 2018 بالفوز على المنتخب السعودي 5-0 لحساب المجموعة الأولى الخميس على ملعب لوجنيكي في موسكو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل لروسيا، يوري غازينسكيي 12، دينيس تشيرشيف ثنائية 43 و 90+1، أرتيم دزيوبا 71، و أليكسندر غولوفين 90+4، التي أصبحت صاحبة ثاني أكبر نتيجة لبلد مضيف في مباراته الأولى منذ أن تغلبت ايطاليا على الولايات المتحدة 7-1 عام 1934.



ويرتدي الفوز أهمية بالغة لروسيا في مجموعة تضم ايضا المنتخبين الأوروغوياني، بطل العالم مرتين، ومصر مع نجمها محمد صلاح صاحب 44 هدفا الموسم المنصرم في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقه ليفربول الإنكليزي.



وخلافا للمباريات الودية الاستعدادية التي عجز خلالها عن تحقيق أي فوز منذ 8 أشهر، ضرب المنتخب الروسي بقوة في مستهل المونديال تحت انظار رئيس البلاد فلاديمير بوتين وعزز حظوظه ببلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ حقبة الاتحاد السوفياتي.



وقدم المنتخب الروسي أداءً قوياً مستغلاً أخطاء دفاع المنتخب السعودي، وتفكك خطوطه ومستواه الشاحب عموماً.



وتعقدت مهمة السعودية، الساعية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة منذ مشاركتها الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة، علما بأنها تعود الى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 في المانيا.



وتخوض السعودية مباراتها الثانية في 20 الحالي ضد الأوروغواي ونجميها لويس سواريز وادينسون كافاني في روستوف، فيما تلعب روسيا ضد مصر قبلها بيوم في سان بطرسبورغ.



وستكون الجولة الأخيرة عربية بين السعودية ومصر في 25 الحالي، فيما تلعب روسيا مع الأوروغواي. سيريانيوز 2018-06-14 15:36:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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