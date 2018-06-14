أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الخميس، بمقتل عضو لجنة المصالحة في محافظة درعا، على يد مجموعات مسلحة.

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وأوضحت المصادر، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن مجموعات مسلحة اطلقت النار على عضو لجنة المصالحة في مدينة الحارّة بريف درعا الشمالي الشرقي موسى قنبس أثناء قيامه بفتح عيادته.

وجاءت الحادثة بعد مقتل عضو لجنة المصالحة زكريا العمليان في بلدة تل شهاب يوم 6 الشهر الجاري.

كما قتل ، في وقت سابق من الشهر الجاري، 3 أعضاء من لجان المصالحة في محافظة درعا، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين على طريق المسيفرة- الغارية الشرقية.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية ووصول تعزيزات من النظامي الى درعا.

ويخضع جزء كبير من ريف درعا، لسيطرة تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة.