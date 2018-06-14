سقط ضحايا جراء وقوع انفجار عبوة ناسفة في مدينة كفرنبل بريف ادلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت، ليلة الاربعاء، في مدينة كفرنبل بريف ادلب الجنوبي، ما اسفر عن سقوط ضحايا.

وجاء ذلك عقب ساعات على سقوط ضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة قرب معمل الكونسروة غرب مدينة إدلب.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.