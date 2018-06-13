نفى وزير التربية هزوان الوز ما تم تداوله عن صدور معدلات القبول للصف الاول الثانوي ، مؤكدا أن ما تم إشاعته لا صحة له على الإطلاق.



واوضح الوز في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية ان " معدلات القبول حكماً تصدر بعد عيد الفطر"، مشيرا الى انه "لم يمض يومان على صدور نتائج التعليم الأساسي".

واضاف ان" المعدلات ستصدر كل على حدة عبر مديرية التربية و حسب النتائج للقبول في التعليمين العام والمهني ليصار إلى تدقيقها ودراستها من وزارة التربية وتصدر بعد العيد".



واشار وزير التربية أن" الوزارة لم تعلن عن شيء سوى برنامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها لعام 12/6/2018".

وكانت وزارة التربية، أعلنت يوم الثلاثاء، عن برنامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها لعام 2018، حيث تبدأ الامتحانات في 29 تموز القادم.

ويذكر ان امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي انتهت يوم الثلاثاء 12 حزيران ، بينما انتهت امتحانات الفرع الأدبي الأحد الماضي، في وقت تتواصل فيه امتحانات شهادة الدراسة الثانوية الشرعية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.