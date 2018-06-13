مصرع طفلة واصابة اخرين اثر سيول جارفة على ريف حلب الاخبار المحلية شارك

لقيت طفلة مصرعها واصيب اخرون يوم الاربعاء، اثر سيول جارفة في ريف حلب الغربي والجنوبي.

وافادت مصادر معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "طفلة توفيت غرقاً بالقرب من بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي جراء السيول الناتجة عن هطول أمطار غزيرة". واشارت المصادر الى عدة اصابات في صفوف المدنيين جراء السيول نتيجة الأمطار الغزيرة في منطقة ريف المهندسين في ريف حلب الغربي". وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل السيول جراء الأمطار الكثيفة المتوقعة على مناطق شمالي سوريا. وشهدت مناطق مختلفة من سوريا بشكل عام هطول أمطار ، على أن تستمر خلال الأيام المقبلة نتيجة تعرضها لمنخفض جوي. سيريانيوز

2018-06-13 19:01:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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