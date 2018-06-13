واصلت قوات "عاصفة الجزيرة" تقدمها العسكري ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف الحسكة، حيث تمكنت من انتزاع قريتين، بعد معارك مع عناصر التنظيم.

وذكرت مواقع كردية ان قوات "قسد" حررت مساء أمس قريتي الدرويش والعامرية بعد معارك عنيفة مع "داعش" في المحور الغربي من حملة "اصفة الجزيرة".

و تستمر حملة "عاصفة الجزيرة" بالتقدم ، والتي أطلقتها قوات" سوريا الديمقراطية"، لتحرير بلدة الدشيشة الاستراتيجية، وتأمين الحدود السورية العراقية.

وتعد بلدة الدشيشة آخر معاقل عناصر " داعش" في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية اواخر الشهر الماضي، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.