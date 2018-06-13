سقط ضحايا، يوم الأربعاء، جراء وقوع عدة انفجارات في مناطق بادلب وحلب ودرعا.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان ضحايا سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة قرب معمل الكونسروة غرب مدينة إدلب.

واشارت المصادر الى ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) تبنى التفجير في غرب ادلب.

من جهة اخرى، تحدثت مصادر معارضة عن وقوع اصابات نتيجة انفجار دراجة نارية في في أحد الأسواق بمدينة الباب بريف حلب.

كما سقط مصاب، بحسب المصادر ، بانفجار عبوة ناسفة قرب منزل قيادي في "فيلق الشام" في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي

وتشهد مناطق بريفي ادلب وحلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، منها ما استهدفت فصائل معارضة، ما أدى لقتل وجرح العشرات .

وفي ريف درعا الغربي، أفادت مصادر معارضة بسقوط ضحايا بانفجار قنبلة على طريق ابطع جعيلة .

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية ووصول تعزيزات من النظامي الى درعا.

ويخضع جزء كبير من ريف درعا، لسيطرة تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة.