نشر الجيش النظامي منظومات "بانتسير-1" بالقرب من منطقة الجولان، عقب الأنباء عن تدريب عسكري إسرائيلي مفاجئ واسع النطاق في المنطقة.

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ووفقاً لما نشر «الإعلام الحربي المركزي» عبر قناته في «تلغرام»، فان الجيش النظامي "عزز وحدات الدفاع الجوي التابعة له بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات «بانتسير- إس 1» في الجولان بالقرب من المناطق التي يحتلها الكيان الإسرائيلي".

وربط مراقبون بين نشر «بانتسير» وإعلان الجيش الاسرائيلي عن مناورات عسكرية مفاجئة في الجولان المحتل، جاءت في غضون تحضيرات الجيش لإطلاق ما بات يعرف عملية الجنوب لتطهير المنطقة من المسلحين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم الأحد، عن بدء تدريب عسكري مفاجئ واسع النطاق في هضبة الجولان المحتلة.

وتأتي هذه التدريبات وسط

ويحظى جنوب سوريا في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية، وسط تخوف اسرائيل من تعزيز الوجود الإيراني قرب حدودها في جنوب سوريا ، في حين تنفي طهران وجود قوات لها في المنطقة.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.