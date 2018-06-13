اجري رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الاربعاء، مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول قضية اللاجئين السوريين في لبنان.

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وذكر الحريري، عبر موقعه (تويتر) انه بحث مع بوتين في الكرملين "الوضع في المنطقة وقضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم ومساعدة روسيا في هذا الشأن".

وياتي ذلك في وقت اعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري قرروا العودة "الطواعية" من لبنان إلى سوريا في 2017.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.

واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.

وسبق ان زار الحريري روسيا في ايلول عام 2017، حيث التقى الرئيس الروسي وبحث معه اهمية تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال مناطق "خفض التصعيد".

ويعرف الحريري بمواقفه المعارضة للنظام السوري على خلفية الازمة السورية، حيث رفض مرارا بقاء الاسد في الحكم ودعا الى فترة انتقالية.