للتجول بين الذكريات.. قسم Memories الجديد على "فيسبوك" علوم وتكنولوجيا

أعلن موقع "فيسبوك" إتاحة قسم جديد يحمل اسم ذكريات Memories، يسمح للمستخدمين بالتجول في الذكريات الخاصة بهم، وهو امتداد لميزة "On this Day" التي طرحها الموقع قبل بضع سنوات، والتي تذكرك بما نشرته في نفس اليوم كل عام عبر حسابك على فيس بوك والأنشطة التي قمت بها.

وقالت الشركة إن، قسم Memories الجديد متاح على موقع وتطبيق فيس بوك بداية من اليوم، وللوصول إليه سيكون على المستخدم الضغط على علامة التبويب " On this Day" على الجانب الأيسر من نسخة سطح المكتب الخاصة بـ "فيسبوك" أو أسفل يمين التطبيق على الهواتف الذكية. وبين موقع "تك كرانش" الأمريكي، انه يتم تقسيم صفحة الذكريات إلى عدة فئات، إذ تعرض المشاركات السابقة والأمور التي قمت بها في نفس اليوم خلال السنوات الماضية، مثل عرض الأصدقاء التي قمت بإضافتهم في يوم معين، بالإضافة إلى تراكيب مقاطع الفيديو التي "تحتفى برفقة أصدقائك". ويعرض قسم آخر يسمى "Recaps of Memories" مقتطفات موسمية أو شهرية من الذكريات، مجمعة في رسالة أو مقطع فيديو قصير، وستعرض "الذكريات التي ربما لم يلاحظها المستخدمون في وقت سابق من الأسبوع. وتقول فيس بوك، إن 90 مليون شخص يستخدمون ميزة "On this Day" يوميا لرؤية ذكرياتهم والاطلاع على الأشياء التي شاركوها على فيسبوك. ووجد باحثون "فيسبوك" مؤخرا أن هذا النوع من التفكير يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مزاج الناس والرفاه العام. ووجد الباحثون أن الناس كانوا أكثر اهتمامًا بـ"التذكير بلحظات الحياة الممتعة والمهمة"، لهذا السبب يقول فيس بوك إنه يعمل على تحسين الميزة بحيث تظهر ذكريات إيجابية في الغالب وذكريات سلبية أقل. سيريانيوز

