حظرت شركة "آبل" تطبيقات العملات الالكترونية من متجرها الخاص "آب ستور"، بعد تحديث ارشادات المراجعة الخاص بالمتجر.

وقالت الشركة، إنها ستعمل على حظر التطبيقات التي تقوم بتشغيل إعلانات في الخلفية، مثل تطبيقات تعدين العملات الإلكترونية.

وقيدت الإرشادات الجديدة التطبيقات التي تستنزف البطارية الخاصة بأجهزة الآيفون والآيباد، وتضع ضغطًا غير مرغوب فيه على الأجهزة وتولد قدرًا كبيرًا من الحرارة، ما يضر بتجربة المستخدم.

وتشمل المبادئ التوجيهية الجديدة، العديد من البنود المتعلقة بالعملات الإلكترونية، إذ قالت الشركة إنها ستسمح بتطبيقات محفظة العملة الافتراضية، طالما يتم تقديمها بواسطة المطورين الرسميين الذين يعملون لدى مؤسسات، كما ستسمح أبل بالتطبيقات التي لا تقوم بالتعدين من الجهاز نفسه، مثل التي تعمد في عملها على السحابة.

يشار إلى شركات التكنولوجيا المختلفة سبق واتخذت بعض الخطوات ضد العملات الإلكترونية، بسبب التخوفات الخاصة باستخدامها من قبل مجرمي الإنترنت.

سيريانيوز