أعلنت شركة "مايكروسوفت" انها تعمل على اطلاق منصة ألعاب على الانترنت تناسب جميع الأجهزة.

ونقل موقع TOI الهندي، عن فيل سبنسر مدير قسم الألعاب فى شركة مايكروسوفت قوله أن "المنصة الجديدة ستكون قائمة على خدمتها السحابية بحيث يتمكن اللاعبين من الحصول على فرصة اللعب في أي وقت ومن أي جهازٍ، خاصة وأن المنصة ستكون متاحة للاعبين على جهاز Xbox ونظام ويندوز 10 والهواتف الذكية".

وتسعى شركة "مايكروسوفت" إلى الوصول إلى مليارات الأجهزة المحمولة حول العالم.

ولم تقدم الشركة جدول زمنى محدد حول وقت توفر الخدمة، التي حاولت قبلها شركات عديدة تقديمها وفشلت بالنهاية، نظراً لصعوبة الأمر.

وفي حال تطبيق هذا الأمر بالفعل، ستكون الألعاب الخاصة بجهاز مايكروسوفت Xbox متاحة للجميع على المنصات المختلفة عبر الخدمة السحابية.

سيريانيوز