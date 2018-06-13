كشف تطبيق "سناب شات" نيته طرح ميزة جديدة تسمى Clear Chats، تتيح للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة داخل المحادثة الفردية والجماعية، بغض النظر عما اذا تم قراءتها أو حفظها.

وقال موقع Engadget الأمريكي، انه من اجل حذف رسالة كل ما عليك هو الذهاب إلى الرسالة أو المحادثة، ثم اضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم اضغط حذف، وستختفى الرسالة، وسيتم تنبيه الأصدقاء فى المحادثة الفردية أو الجماعية بأنه قد تم حذف رسالة.

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين القدرة على إصلاح خطأ بالكتابة أو التراجع عن إرسال رسالة.

ولا تشمل هذه الميزة القدرة على حذف لقطات الشاشة "سكرين شوت"، وسيتم طرحها حول العالم على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

سيريانيوز