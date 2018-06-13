اتهمت واشنطن 5 شخصيات روسية و3 سورية "بالتآمر" بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ بداية السورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان نقلته وكالة تاس الروسية أن "موظفين في "سوفراخت"، وهي شركة شحن روسية، قاموا بإرسال وقود طائرات إلى سوريا، إضافة لتحويل أموال بالعملة الأمريكية إلى سوريا، دون الحصول على إذن من واشنطن".

وتضم القائمة إيفان أوكوروكوف وإيليا لوغينوف وكارين ستيبانيان وأليكسي كونكوف وليودميلا شميلكوفا، وجميعهم موظفون في شركة "سوفراخت"، أما الشخصيات السورية فهم ياسر نصر، الذي يمثل مصالح الشركة الروسية في سوريا، وفريد وغابريل بيطار، المفتشان في ميناء بانياس السوري.

ووجهت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة كولومبيا (واشنطن) إلى الأشخاص الثمانية "تهمة التآمر لانتهاك القانون الدولي والتآمر من أجل غسل أموال"، وفي حالة إدانتهم، فإنهم سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما وعقوبات مالية ومصادرة ممتلكات.

وكانت وزارة المالية الأمريكية فرضت مؤخرا عقوبات ضد القوات العسكرية التابعة للنظام السوري، بما في ذلك القوات البحرية والجوية والبرية وكذلك قوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري، كما كانت فرضت في كانون الاول الماضي عقوبات على 6 وزراء في الحكومة السورية، وذلك على خلفية ارتباط تلك الشخصيات بالهجمات الكيماوية على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السلطات السورية في تشرين الاول عام 2003 قامت بتمديدها سنويا, كما فرضت اكثر من 20 حزمة من العقوبات على مسؤولين وكيانات سورية على خلفية الازمة التي دخلت عامها السابع.