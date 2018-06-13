أفادت وكالة سانا يوم الاربعاء عن مصرع 4 مدنيين واصيبت امراة جراء قصف طائرات “التحالف الدولي” قرية الحردان بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

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وكان توارد أنباء عن مقتل 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم “داعش” جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، على قرية خويبيرة في ريف الحسكة الجنوبي، في حين نفى التحالف هذه الأنباء، ووصفها بأنها "مفبركة".

كما لقي، يوم الثلاثاء 12 شخص من عائلة واحدة حتفهم في قرية تل الشاير في ريف الحسكة جراء عمليات قصف قامت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.