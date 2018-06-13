كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن إيران باشرت بسحب رجالها من سوريا واليمن، وذلك بعد خروج الولايات المتحدة من" الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، "أعتقد أن إيران تغيرت، ولا أظن أن الإيرانيين ينظرون الآن نحو البحر المتوسط، نحو سوريا واليمن، لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن. هذا أمر مختلف تماما".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توعد في 21 ايار الماضي، بـ"أشد العقوبات" على ايران، مالم تغير سلوكها، مطالباً طهران بتنفيذ 12 شرطاً، من ضمنها سحب قواتها من الاراضي السورية.

واعتبر ترامب ان "لم تعد إيران، تلك الدولة التي كانت قبل 3-4 أشهر، حينذاك كانت أكثر جرأة".

وفي 8 أيار، أعلن ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي كان تم التوصل له في 2015، وهي صفقة تفرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات مجلس الأمن ووقف التدابير الأحادية الجانب التي فرضتها سابقا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتهم واشطن، السلطات الإيرانية بتقديم الدعم العسكري للنظام السوري وللحوثيين في اليمن. وتعتبر أن هذا يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتقدم ايران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني الى جانب الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

سيريانيوز