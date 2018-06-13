دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال عند غروب يوم الخميس الموافق لـ14 حزيران الجاري.

وطلب القاضي الشرعي الأول، من كل من يرى هلال شهر شوال مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن.

ولفت المعراوي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة ليصار إلى إثبات شهر شوال من المحكمة الشرعية بدمشق.

وكان مجلس الوزراء حدد عطلة عيد الفطر للجهات العامة الأول من شوال وحتى الثالث منه.

وكانت الجمعية الفلكية السورية أعلنت أن يوم الجمعة 15 حزيران الجاري، سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد وفقاً للحسابات الفلكية

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