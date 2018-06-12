وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تؤكد التقدم المحرز في المفاوضات بينهما والالتزام بمواصلتها.

وقال ترامب في تصريحات عقب توقيع الوثيقة نقلتها وكالات أنباء، أن "الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستفاجآن العالم بنتائج القمة المحرزة"، مضيفا أن "الوثيقة الموقعة "شاملة ومهمة للغاية ".

ووعد الرئيس الأمريكي بتطوير العلاقات الأمريكية-الكورية الشمالية سريعا، قائلاً "خلال قمتي مع كيم نشأ بيننا رابط خاص ومستعد لاستقبال كيم في البيت الأبيض"!.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعهد بنزع السلاح النووي وتدمير مواقع الصواريخ في بلاده"، مؤكداً أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد التأكد من نزع السلاح النووي بشكل كامل.

وأشار ترامب في حديثه إلى أنه "سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي مرات عديدة في المستقبل، وقال "سنلتقي أكثر من مرة ".

من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن شكره لترامب، قائلا "توقيع هذه الوثيقة التاريخية... يعلن عن بداية جديدة، وتغييرات كبيرة ".

والتقى ترامب وكيم اليوم في فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما وُصف بـ "التاريخي".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اللتين تبادلتا حربا كلامية خلال الأعوام الماضية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية الأخيرة بعد سنوات من التوترات في شبه الجزيرة الكورية حيث استدعت برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية عقوبات مشددة من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية .

ويوجد 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ضمن إرث الحرب الباردة بين الجنوب والولايات المتحدة والأمم المتحدة من ناحية والشمال المدعوم من الصين وروسيا من ناحية أخرى.

سيريانيوز