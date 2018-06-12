أفادت مصادر اعلامية يوم الثلاثاء، أن جنودا إيطاليين وصلوا إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي " وحدات حماية الشعب الكردية" وتمركزوا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

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وذكرت المصادر، أن عدد الجنود لا يتجاوز 20 فردا، بينهم مستشارون عسكريون، يتمركزون في حقل العمر النفطي في المحافظة، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها، ولم يشاركوا حتى اللحظة في العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش).

واوضحت المصادر ان الجنود الإيطاليون وصلوا الأسبوع الماضي إلى مدينة الحسكة ، قادمين من العراق وتوجهوا جنوبا إلى دير الزور.

وكانت وكالة أنباء (الأناضول)، كشفت نهاية نيسان الماضي نقلاً عن مصادر سورية، لم تسمها، ان وحدات فرنسية خاصة وصلت ، إلى قاعدة أمريكية في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الاكراد.