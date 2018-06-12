أصدرت لجنة المحروقات التابعة لمجلس الرقة المدني، يوم الثلاثاء، قراراً تم من خلاله تحديد سعر مادة المازوت وأسطوانات الغاز.

وذكرت وسائل إعلامية كردية، أنه بعد شكاوى من أهالي مناطق الرقة والطبقة حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتفاوتها من مكان إلى آخر، أصدرت لجنة المحروقات في المنطقتين تعميماً، تم من خلاله تخفيض أسعار مادة المازوت، وأسطوانات الغاز.

وبموجب التعميم تم تحديد سعر لتر المازوت بـ 55 ل.س، فيما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز بـ 2500 ل.س.

ومن المقرر أن يتم العمل على هذا القرار اعتباراً من الـ 20 من حزيران الجاري، بحسب التعميم.

وأشار التعميم أيضاً إلى أن كل من يخالف هذه الأسعار يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وتمكنت "قوات سورية الديمقراطية" التي تعتبر وحدات "حماية الشعب" الكردية العمود الفقري لها من السيطرة على مدينة الطبقة في حزيران 2017, بدعم من قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في نيسان 2017، عن تشكيل مجلس الرقة المدني برئاسة مشتركة عربية – كردية لتولي شؤون المحافظة الواقعة شمال البلاد، بعد تحريرها بالكامل من تنظيم "داعش".

سيريانيوز