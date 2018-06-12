أصيب طفل بجروح، يوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مجموعات مسلحة بريف حمص الشمالي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "لغما أرضيا انفجر بين قريتي عين الدنانير وعين حسين بالريف الشمالي، ما تسبب بإصابة طفل بجروح تم نقله إلى أحد مشافي حمص".

وتوفي يوم الاثنين شخصاً جراء انفجار لغم أرضي في قرية كفرنان بريف حمص الشمالي.

وسبق أن لقي عشرات الأشخاص حتفهم و أصيب آخرون جراء حوادث اطلاق نار او قنص او نتيجة الألغام المزروعة في عدة مناطق سورية.

سيريانيوز