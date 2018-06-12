دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحيلولة دون حدوث تقنين او انقطاعات في التيار الكهربائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح مصدر خاص في الوزارة، في تصريح لصحيفة (الثورة) المحلية، أن "الانقطاعات المؤقتة ساعة ـ ساعة ونصف على أبعد تقدير وتحديداً خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الخامسة عصراً".

وبين المصدر ان "الانقطاعات التي تم تسجيلها في بعض المناطق سببها الحمولات الزائدة والاستجرار الكبير والمفاجئ الذي تم تسجيله على مؤشر التوزيع الأمر الذي تسبب بفصل بعض المحطات وخروجها المؤقت عن الخدمة".

واشار المصدر الى ان هذا الامر دفع الوزارة إلى التأكيد والتذكير مجدداً بضرورة «عقلنة الاستهلاك» للوصول إلى صيف مريح

وكانت وزارة الكهرباء وعدت مؤخرا المواطنين بأن الواقع الكهربائي خلال فصل الصيف سيكون مريحاً.

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا بشكل ملحوظ، بعدما وصلت ساعات التقنين الى ذروتها ، وهذا التحسن ارجعته وزارة الكهرباء الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا، إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.