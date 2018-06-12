أعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، عن برنامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها لعام 2018، حيث تبدأ الامتحانات في 29 تموز القادم.

وقالت الوزارة في إعلانها أن "امتحانات الدورة الثانية تبدأ في ال 29 من شهر تموز المقبل، وتستمر حتى ال 7 من شهر آب المقبل للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، وحتى ال8 منه للفرع العلمي، والتاسع منه للثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والحادي عشر منه للثانوية الشرعية".

ولفتت الوزارة الى ان "الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية الصناعية والنسوية تبدأ في ال22 من تموز المقبل وتنتهي في ال26 منه".

ونشرت الوزارة على موقعها الالكتروني الرسمي البرنامج الامتحاني بالتفصيل.

وانتهت اليوم الثلاثاء 12 حزيران، امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، بينما انتهت امتحانات الفرع الأدبي الأحد الماضي، في وقت تتواصل فيه امتحانات شهادة الدراسة الثانوية الشرعية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وكانت امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية العامة بدأت في 28 ايار الماضي.

سيريانيوز