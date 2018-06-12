أعربت كازاخستان، يوم الثلاثاء، عن استعدادها مواصلة تقديم الرعاية واحتضان اللقاءات الدولية بشأن سوريا.

ونقلت وكالات عن النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي قوله "من جانبنا، نحن على استعداد لمواصلة تقديم الساحة المطلوبة، لأن منصة أستانا أثبتت نجاعتها التامة وهو ما يجري الحديث عنه في الأمم المتحدة وفي جنيف،ونحن مستعدون لتقديم هذه المنصة في حال اتفقت الأطراف المعنية على عقد اللقاءات هنا".

وأشار تليوبيردي إلى "احتمال عقد لقاء دولي لمناقشة التسوية السياسية السورية في أستانا، بعد المفاوضات حول هذه القضية في منتجع سوتشي الروسي".

وعقدت الجولة التاسعة من محادثات استانا بشأن سوريا يومي 14-15 أيار الماضي، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما حضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب ممثل الولايات المتحدة .

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) على عقد الاجتماع المقبل بمدينة سوتشي الروسية في تموز 2018.

سيريانيوز