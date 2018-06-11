تعمل شركة "غوغل" على تهيئة مجموعة من المزايا الجديدة لإطلاقها تزامنا مع بداية بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بحيث تساعد المستخدمين حول العالم في متابعة الأحداث أولا بأول خلال كل مباراة.

وأوضح موقع "تك إنسايدر" البريطاني، ان "غوغل" ستدعم أيضا محرك البحث الخاص بها ببعض القدرات الجديدة التي تساعد المشجعين في الوصول إلى ما يريدون معرفته عن بطولة كأس العالم، مثل ترتيب المجموعات والهدافين ومجموعة من والإحصائيات المختلفة.

ومن المقرر أن يتم عرض ملخصات الفيديو لكل مباراة في البحث في غضون 30 دقيقة من صافرة النهاية.