اعتقلت السلطات الألمانية شابا سوريا للاشتباه في تورطه في اغتصاب شابة في حديقة بمدينة فرايبورغ جنوب ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أنه "تم اعتقال شاب سوري(23 عاما) في مدينة فرايبورغ الألمانية للاشتباه فيه باغتصاب شابة(25عاما) في الخامسة والعشرين من عمرها في إحدى حدائق المدينة، ويبدو أن الشاب كان معروفا بسوابقه الإجرامية لدى السلطات الأمنية".

وبحسب معلومات الشرطة الأولية، فإن "رجلين توجها بالكلام إلى الضحية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة، ثم تبعها أحدهما إلى حديقة قريبة حيث هاجمها وقام باغتصابها رغم مقاومتها الشديدة".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة (بيلد) وصحف ألمانية أخرى، فبعد ارتكاب جريمته "انصرف بسرعة، ما مكن الضحية من الاتصال بالشرطة، لكن المعتدي نسي خلال هروبه حقيبة عثرت فيها الشرطة على وثائق هويته الشخصية، ما مكنها من اعتقاله بسرعة".

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز