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"أبل" تتيح لمستخدمي " Spotify " تشغيل الأغاني عبر " Siri " قريباً
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علوم وتكنولوجيا
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قالت
شركة "أبل" انها فتحت المجال أمام المطورين للتعديل على المساعد الرقمي Siri بحيث
يمكن الاعتماد عليه من قبل مستخدمي خدمة الموسيقى Spotify للتحكم
بالخدمة.
وقال موقع TechCrunch الأمريكي،
ان "أبل" كشفت في وقت سابق عن ميزة تعرف بـ"Play
Media" كجزء من ميزة Siri
Shortcuts، والتي ستتيح للمستخدمين استدعاء الوسائط مثل الصوتيات
والفيديوهات من تطبيقات الطرف الثالث، وهو ما يعنى أنه سيكون بمقدور المستخدمين
استخدام Siri للتحكم
في تشغيل الأغاني من الخدمات الموسيقية الأخرى غير Apple
Music.
وكان المساعد الرقمي Siri يوفر
ميزة التكامل مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة "آبل" فقط.
قالت شركة "أبل" انها فتحت المجال أمام المطورين للتعديل على المساعد الرقمي Siri بحيث
يمكن الاعتماد عليه من قبل مستخدمي خدمة الموسيقى Spotify للتحكم
بالخدمة.
وقال موقع TechCrunch الأمريكي،
ان "أبل" كشفت في وقت سابق عن ميزة تعرف بـ"Play
Media" كجزء من ميزة Siri
Shortcuts، والتي ستتيح للمستخدمين استدعاء الوسائط مثل الصوتيات
والفيديوهات من تطبيقات الطرف الثالث، وهو ما يعنى أنه سيكون بمقدور المستخدمين
استخدام Siri للتحكم
في تشغيل الأغاني من الخدمات الموسيقية الأخرى غير Apple
Music.
وكان المساعد الرقمي Siri يوفر
ميزة التكامل مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة "آبل" فقط.
ولايزال العائق الوحيد أمام هذا الأمر، هو أن مطوري هذه التطبيقات يحتاجون لإجراء
بعض التعديلات على الشفرة المصدرية لتطبيقاتهم، وهو ما يعنى أنه حال عدم قيام
المطورين بتعديل تطبيقاتهم فلن يستفيد المستخدمين من هذا الأمر.
سيريانيوز
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2018-06-11 07:27:05
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