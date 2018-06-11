استدعت شركة "كيا" ما يصل إلى 507 آلاف سيارة تابعة لها في الولايات المتحدة، نتيجة وجود مشكلة في الوسائد الهوائية " الاير باج"، مطالبة أولئك الذين يحصلون على تنبيه من الشركة بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء.

وبين موقع engadget الأمريكي، ان شركة صناعة السيارات قالت أن وحدات التحكم في أكياس الوسادة الهوائية في النماذج المصابة قد تكون عرضة لخلل إلكتروني يمنع انتشار أكياسها الهوائية في حالة وقوع حادث.

وتجرى حاليا الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقا مع كل من "كيا" و "هيونداي" التابعة لها، حول 6 حوادث خطيرة للغاية، والتي اسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين نتيجة عدم فتح الوسائد الهوائية خلال الاصطدامات.

وشملت عملية الاستدعاء من "كيا " طرازات Forte من 2010 إلى 2013، وطرازاتOptima من 2011 إلى 2013، وOptima Hybrid من 2011 إلى 2012، وسياراتSedona.

وأوضحت الشركة أن حساسية السيارة إلى الإرهاق الكهربائي يمكن أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي يمنع كل من الوسائد الهوائية الأمامية وأذرع الشد المسبق، والتي تمسك السائق والراكب الأمامي في مكانه في حالة حدوث تصادم، من العمل.

وبينت "كيا" أنها لا تملك حلًا لهذه المشكلة بعد، لكنها قالت إنها تعمل بالفعل مع أحد الموردين لإصلاحها، ووفقا لـ NHTSA، تم تصنيع وحدة تحكم وسادة هوائية في السيارات المتضررة من قبل شركة ZF Friedrichshafen AG الألمانية لصناعة قطع السيارات.

سيريانيوز