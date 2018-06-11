أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة "تويتر" أنها أوقفت دعم تطبيقها على منصة ويندوز 10 موبايل وويندوز 8.1 منذ 1 حزيران الجاري.

وقال موقع mspoweruser الأمريكي، فإن مستخدمي هذه المنصات لا يستطيعون أيضا الاستفادة من الموقع الإلكتروني لـ Twitter lite الذى أطلقته الشركة، إذ أن واجهة برمجة تطبيقات الموقع تعتمد على نفس البرمجيات المستخدمة في الإصدارات الحالية من ويندوز 10 وويندوز 10 موبايل، ولا تعمل بشكل صحيح على متصفح إنترنت إكسبلولر أو متصفح إيدج على الإصدارات الأقدم من ويندوز.

كما لا يتيح موقع الويب القديم للمستخدمين إرسال التغريدات أو الرد عليها، وهو ما يعنى في النهاية انتهاء الدعم.

بالمقابل نصحت بعض التقارير المستخدمين، بضرورة الانتقال إلى منصة تشغيل مدعومة ومعتمدة من قبل الشركة مثل التبديل إلى أندرويد أو iOS.

سيريانيوز