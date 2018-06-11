أعلنت شركة "ياهو" عزمها إغلاق تطبيق الدردشة "ياهو ماسنجر" في 5 آب القادم، فضلا عن ايقاف امكانية تحميل نسخة قديمة من التطبيق عبر موقعها.

وقال مُتحدث باسم الشركة أنه "بحلول تاريخ 5 آب، لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول أو إرسال رسائل عبر التطبيق أو أي تطبيق طرف ثالث يستخدم الدوال البرمجية الخاصة بالتطبيق".

ويعد "ياهو ماسنجر" برنامج مراسلة فورية مدعوم بالإعلانات يقدم تكاملاً مع البريد الإلكتروني، ونقل الملفات ودردشة المجموعات والمؤتمرات الصوتية وتخزين معلومات الاتصالات، وهو من أوائل برامج الدردشة التي تم إطلاقها في العالم، وكان بمثابة ثورة تكنولوجية كبيرة في عالم التواصل.

وكانت "ياهو" اطلقت التطبيق آذار 1998، ولاقى حينها رواجاً كبيراً بين الشباب، حيث امتاز بإتاحة القدرة على تبادل الرسائل النصية الفورية والمدعمة بالألوان والخطوط المختلفة وكذلك بالأيقونات والابتسامات.

وبررت الشركة السبب وراء إغلاق التطبيق، بأنه يفتقر حاليًا للعديد من المميزات الجديدة والموجودة في التطبيق الأحدث مُتعدد المنصات.

سيريانيوز