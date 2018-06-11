لقي عدد من اللاجئين العراقيين مصرعهم، يوم الاثنين، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، على ريف الحسكة الجنوبي.

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وذكرت وكالة (سانا) نقلاَ عن مصادر أهلية، ان "طائرات التحالف الدولي قصفت مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي، ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم “داعش” وقصف “التحالف”.

وشن طيران التحالف عدة غارات في الفترة الاخيرة على مناطق بريف الحسكة الجنوبي، اخرها يوم الثلاثاء، حيث قصف التحالف قرية جزاع شمال الدشيشة ، مما اسفر عن سقوط 10 قتلى.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.