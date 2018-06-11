اختتم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاورات في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، حول العملية السياسية السورية.

وأفادت وكالة وكالة (إرنا) الإيرانية، أن دي ميستورا قال ، في بيان أصدره الأحد عقب المباحثات، أنه "سيواصل المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة".

وأجرى دي مستورا، محادثات مع حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات الدولية حول السلام في سوريا (عملية آستانا).

وأكد جابري أنصاري في هذا اللقاء على "النهج الثابت والبناء لإيران لتسهيل عملية تسوية الأزمة السورية.

وقدم انصاري إلى المبعوث الأممي الخاص بشؤون سوريا، "مجموعة من المبادرات والمقترحات المحددة للبدء بعمل لجنة صياغة الدستور السوري".

وكان دي ميستورا اجرى مشاورات في مدينة اسطنبول التركية مع وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة حول اللجنة الدستورية.

واعلن رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري ، يوم الاربعاء، أن اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لان حجم الاختلافات كبير، و النظام يريد الأغلبية، مبينا انه يتم التشاور مع الدول الضامنة (تركيا روسيا إيران) للوصول إلى 150 عضو لمرشحين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، انه جرى إرسال 50 اسم وأي عدد يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية، مؤكدا ان هذا العدد ليس نهائيا.

وسلمّت وزارة الخارجية والمغتربين، مؤخرا، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران لدى دمشق.

واكد مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، منذ ايام ان الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفا أن الأمم المتحدة تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

سيريانيوز