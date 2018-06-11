احرز الالماني سيباستيان فتيل سائق فيراري المركز الاول في جائزة كندا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورولا واحد، واستعاد صدارة الترتيب العام الموقت للسائقين من منافسه المباشر على اللقب البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الذي حل خامسا.

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وحقق فيتل، الذي سيطر على السباق منذ البداية حتى النهاية، فوزه الثالث هذا العام والاول منذ سباق البحرين الجولة الثالثة في البطولة، ليستعيد صدارة السائقين من سائق مرسيدس بفارق نقطة يتيمة (121 مقابل 120).



وحافظ فريق مرسيدس على صدارة الصانعين برصيد 206 نقاط مقابل 189 لفيراري. بينما حل فريق ريد بول ثالثاً برصيد 134 نقطة.



وتقدم فيتل، الذي انهى هيمنة هاميلتون وفريقه على السباق في الأعوام الثلاثة الأخيرة، على الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) وسائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والاسترالي دانيال ريكياردو، الفائز بسباق موناكو، والذي صد للفات عدة هجمات هاميلتون الذي فشل في تجاوزه برغم ان الفارق بينهما وصل الى ثانية فقط قبل لفة واحدة من النهاية حيث كان يأمل البريطاني بأن يحصد نقاط المركز الرابع بهدف الاحتفاظ بصدارة ترتيب السائقين، لكنه عانى من محرك سيارته الذي فقد قوته.



وحققت الحظيرة الايطالية فيراري انتصارها الاول على حلبة "جيل فيلنوف" الكندية منذ عام 2004 عندما رفع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر كأس المركز الأول، فيما رفع فيتل عدد انتصاراته في الفورمولا واحد الى 50 ليقترب اكثر من الفرنسي آلن بروست (51).



وفور انطلاق السباق حاول فيرشتابن الثالث تجاوز منافسه بوتاس الثاني الذي دافع بقوة عن مركزه، ولكن في المراكز المتأخرة اصطدم برندون هارتلي (تورو روسو) ولانس سترول (وليامس) ببعضهما ما تسبب بانسحابهما معا ودخول سيارة الامان الى الحلبة.