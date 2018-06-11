لم يطرأ اي تعديل على المراكز الثلاثة الاولى في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين والذي تقدم فيه النمسوي دومينيك تييم درجة والارجنتيني خوان مارتن دل بورتو اثنتين على ضوء نتائج بطولة فرنسا المفتوحة التي اختتمت امس.

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واحتفظ الاسباني رافايل نادال باللقب في ثاني البطولات الاربع الكبرى بفوزه الاحد في النهائي على تييم، وبالمركز الاول ايضا دون زيادة او نقصان اي نقطة في رصيده (8770 نقطة).



وبقي نادال متقدما بفارق 100 نقطة على غريمه السويسري روجيه فيدرر الذي لم يشارك للعام الثاني تواليا على الملاعب الترابية غير المفضلة لديه، والذي يأمل بدوره بالاحتفاظ بلقبه على ملاعب ويمبلدون الانكليزي المعشبة، واعتلاء المنصة فيها للمرة التاسعة.



وبقي الالماني الكسندر زفيريف الذي سقط امام تييم في ربع النهائي، ثالثا مع اضافة 350 نقطة الى رصيده، وصار دل بوترو ضحية نادال في نصف النهائي، رابعا على حساب الكرواتي مارين سيليتش والبلغاري غريغور ديميتروف، في حين صعد تييم الى المركز السابع على حساب الجنوب افريقي كيفن اندرسون.



من جانبه، تقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول سابقا، درجة واحدة الى المركز الحادي والعشرين بعد بلوغه ربع النهائي حيث خرج على يد مفاجأة البطولة الايطالي المغمور ماركو تشيكيناتو الذي انتهى مشواره في نصف النهائي على يد تييم بعد ان تقدم 45 درجة الى المركز السابع والعشرين.