تواصل قوات "عاصفة الجزيرة" تقدمها العسكري ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف الحسكة، حيث أعلنت "قسد" انتزاع 12 قرية و15 مزرعة منذ بدء استئناف المعركة.

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وذكرت مصادر كردية ان قوات "سوريا الديمقراطية" تمكنت من تحرير قرية عبد البعال التي تبعد عن الدشيشة 10 كم.

كما تمكنت "قسد" امس، بحسب المصادر، من السيطرة على قريتي الشماس والحلوة اللتان تبعدان عن بلدة الشدادي 18كم باتجاه الشرق.

وفي سياق متصل، أشار المركز الإعلامي لقوات "سوريا الديمقراطية"، خلال بيان، بأن" قواتهم حرروا 12 قرية و15 مزرعة خلال حملة "عاصفة الجزيرة" التي استأنفتها قواتهم، منوهة بأن قواتهم "تقدموا مسافة 9كم في المحور الشرقي، و13 كم في المحور الغربي".

وتتضمن القرى التي حررتها قوات "قسد" الحميدية، صفيان، المزار، الخبيرة، الحجلة، شماس، حسين الحجلة، الحسو، العودات، كليب، مرجان، أم محفور بالإضافة إلى المزارع المحيطة .

وتستمر حملة "عاصفة الجزيرة"، في مرحلتها الثانية، بالتقدم والتي أطلقتها قوات "قسد" لتحرير بلدة الدشيشة الاستراتيجية, وتامين الحدود السورية العراقية.

وتعد بلدة الدشيشة آخر معاقل عناصر " داعش" في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية اواخر الشهر الماضي، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.