أصدرت القيادة العامة لقوات الأسايش في شمال سوريا يوم الاثنين، تعليمات فرضت التقيد بها للحفاظ على سلامة وأمن الأهالي، بمناسبة عيد الفطر.

وجاء في البيان الذي نشرت وسائل إعلامية كردية، أنه "يمنع تحرك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) من الساعة ال 1 من بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء الموافق 12/06/2018 وحتى الساعة ال 3 عصراً من يوم السبت الموافق 16/06/2018 ".

كما يمنع، بحسب البيان، "التجول بالدراجات النارية بكافة أنوعها حتى العسكرية منها، من الساعة ال 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/06/2018، وحتى عصر يوم الأحد الساعة ال 3 ظهرا الموافق 17/06/2018 ".

وبخصوص المعابر الخاصة بإدخال سيارات ومركبات الإدخال، بين جميع أقاليم الشمال السوري، يتم "إيقاف عملية الإدخال من الساعة ال 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/06/2018 وحتى الساعة ال 3 عصراً من يوم الأحد الموافق 17/06/2018 ".

وأشار البيان إلى أنه " يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل كافة العسكريين والقوات الأمنية والمواطنين تحت طائلة مصادرة السلاح والمسؤولية ".

وتسيطر القوات التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مثل "وحدات الحماية" الكردية وقوات "الأسايش"، على مساحات واسعة شمال و شرق سوريا، تمتد من الحسكة شرقاً وحتى مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب غرباً.

سيريانيوز