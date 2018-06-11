سقط عشرات الضحايا، يوم الاثنين، جراء قصف وانفجار لغم أرضي في عدة مناطق بريف ادلب.

وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصفاً جوياً طال مدن وبلدات بنش وتفتناز ومعرة مصرين ورام حمدان بريف ادلب، مما اسفر عن قتلى وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، اشارت المصادر الى ان مقتل اثنين جراء انفجار لغم أرضي بدارجة نارية في محيط بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي

وشهدت قرى وبلدات إدلب وريفها حالة من الهدوء النسبي ، عقب انتشار نقاط المراقبة التركيّة في إطار اتفاق خفض التصعيد، إلا أن عدة مناطق تتعرض للقصف من قبل طيران النظامي ،ما يتسبب بوقوع ضحايا مدنيّين.