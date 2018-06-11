أفادت مصادر إعلامية و ناشطون، الاثنين، أنه سمع دوي سلسلة من الانفجارات في منطقة القطيفة القريبة من دمشق وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار الذي وقع في موقع عسكري.

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أفادت مصادر إعلامية و ناشطون، الاثنين، أنه سمع دوي سلسلة من الانفجارات في منطقة القطيفة القريبة من دمشق وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار الذي وقع في موقع عسكري.

وذكر موقع راديو (شام إف إم) أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة ناتجة عن انفجار مستودع للذخيرة والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في حين قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجارات التي هزت القطيفة الواقعة في القلمون الغربي والتي تبعد نحو 20 كلم عن الحدود السورية اللبنانية، قد تكون ناجمة عن استهداف مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن مستودعات الذخيرة تقع في منطقة خلف الجبال الجنوبية بالقطيفة.

وتضم منطقة القطيفة ومحيطها عدة قطع عسكرية ومواقع للنظامي، ويوجد فيها مستودعات كبيرة بينها مستودعات التسليح التي تعرضت لقصف إسرائيلي في السنوات الماضية.

كما يقع في القطيفة "اللواء 155" الذي يتبع إدارة الصواريخ في قوات المدفعية والصواريخ التابعة بدورها لقيادة أركان قوات الجيش، ويعد من أهم القواعد العسكرية التي تحوي منصات لإطلاق صواريخ "سكود".