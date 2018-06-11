أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن بدء تدريب عسكري مفاجئ واسع النطاق في هضبة الجولان المحتلة.

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وذكرت القناة العبرية، نقلا عن متحدث باسم الجيش، لم تذكر اسمه، إنه "تم استدعاء قوات من الاحتياط للتدريب المتوقع أن يستمر أياما، وستُسمع خلاله أصوات انفجارات".

وأضاف أن "التدريب المفاجئ يهدف إلى الحفاظ على مستوى تأهب وجاهزية القوات، وستشهد المنطقة حركة مكثفة للمركبات العسكرية".

وتأتي هذه التدريبات وسط تخوف اسرائيل من تعزيز الوجود الإيراني قرب حدودها في جنوب سوريا .

و تضغط إسرائيل على الإدارة الأمريكية للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة.

وتحتل إسرائيل منذ حرب 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان ، وأعلنت ضمها إليها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.