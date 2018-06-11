أصدرت وزارة التربية، يوم الاثنين، نتائج امتحان شهادتي التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية لدورة عام 2018 ، حيث بلغ عدد الذين حصلوا على الدرجة التامة تسعة تلاميذ.

وقالت الوزارة في بيان ان "عدد المتقدمين الى شهادة التعليم الاساسي بلغ 263704 تلاميذ، نجح منهم 175171، وبذلك تكون نسبة النجاح 66.43% ، بينما كانت النسبة في الدورة السابقة 65.85%.

وتابع البيان، انه "في الاعدادية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 3617 تلميذا وتلميذة، نجح منهم 2968 بنسبة 82.06%، مقابل 84.79% العام الماضي.

وكانت الوزارة أعلنت مساء الأحد، إنها ستصدر نتائج امتحان التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية ظهر اليوم الاثنين.

وبدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية، في 13 أيار الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة.

سيريانيوز