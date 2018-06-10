دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري، يوم الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع.

وقال الجبوري في بيان ان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره".

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، إن حريقا شب في مخزن لصناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار وإن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران.

وأقر البرلمان يوم الأربعاء، قانونا بإعادة إحصاء الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين.

وجاءت موافقة البرلمان على إعادة إحصاء الأصوات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي حلت قائمته في المركز الثالث، حدوث خروقات جسيمة مضيفا أن مفوضية الانتخابات تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية.

وانتشرت مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

سيريانيوز