أعلنت وزارة التربية، إنها ستصدر نتائج امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2018، يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً.

وتقدم نحو 281167 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في جميع المحافظات موزعين على 2269 مركزاً منهم 277480 تلميذاً وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي، موزعون على 2215 مركزاً امتحانياً .

وبلغ عدد تلاميذ الإعدادية الشرعية 3687 موزعين على 54 مركزاً امتحانياً.

وكان وزير التربية هزوان الوز نفى يوم السبت، الانباء حول تسريب أي نتيجة في التعليم الأساسي ، مبيناً ان النتائج ستصدر هذا الأسبوع حصراً.

وبدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية، في 13 أيار الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة.

وكانت نسبة النجاح في امتحانات التعليم الأساسي للعام 2017 بلغت 65.83%، حيث تقدم لها 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات في الـ 14 من أيار الماضي وانتهت في الـ 28 من الشهر نفسه.

سيريانيوز